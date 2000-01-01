Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Троим мужчинам вынесли приговор в групповом изнасиловании | Фото:14.11 14:41   MIGnews.com

Троим мужчинам вынесли приговор в групповом изнасиловании

Окружной суд Нацерета вынес обвинительные заключения троим жителям севера в возрасте 27-29 лет, которые были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании жертвы, находившейся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они также засняли все на видеозапись и распространии её в сети. Помимо прочего они обвиняются в создании помех следствию и в краже.

Подозреваемые отдыхали в баре, где встретили жертву с подругами. В какой-то момент один из обвиняемых заметил, что девушка находится в состоянии сильного опьянения, и решает проследовать за ней до ее комнаты в кибуце.

Дойдя с ней до места назначения, он решает позвонить товарищам, которые, по прибытию, проникли в её жилище.

Один из обвиняемых полностью отрицает свою вину. Второй подозреваемый заявляет, что они вступили в интимную связь по обоюдному согласию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:49
Экс-руководитель ШАБАК: нужно завоевать Газу
15:30
Прекращение огня: Израиль открывает КПП с Газой
15:10
В ФРГ за съемку "под юбкой" можно попасть в тюрьму
14:28
Либерман: Нетаниягу четко сказал "нет" плану президента
14:20
Смерть основателя Белых касок: у иноСМИ своя политика
14:06
Назван дипломат года по версии журнала Foreign Policy
14:05
Видео: кратер от ракеты в регионе Эшколь
13:51
Венецию поразило сильнейшее за пятьдесят лет наводнение
13:20
Глава Ваера
13:15
WADA смягчила наказание за употребление кокаина и травки
13:10
Мошенница притворялась адвокатом и выманивала деньги
12:51
Германия нарастила продажи оружия
12:40
Полиция раскрыла убийство Марии Таль в Кирьят Бялик
12:27
С завтрашнего дня: дожди по всему Израилю
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus