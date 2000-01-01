14.11 14:41 MIGnews.com

Троим мужчинам вынесли приговор в групповом изнасиловании

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Окружной суд Нацерета вынес обвинительные заключения троим жителям севера в возрасте 27-29 лет, которые были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании жертвы, находившейся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они также засняли все на видеозапись и распространии её в сети. Помимо прочего они обвиняются в создании помех следствию и в краже.Подозреваемые отдыхали в баре, где встретили жертву с подругами. В какой-то момент один из обвиняемых заметил, что девушка находится в состоянии сильного опьянения, и решает проследовать за ней до ее комнаты в кибуце.Дойдя с ней до места назначения, он решает позвонить товарищам, которые, по прибытию, проникли в её жилище.Один из обвиняемых полностью отрицает свою вину. Второй подозреваемый заявляет, что они вступили в интимную связь по обоюдному согласию.