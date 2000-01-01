Как говорится в Telegram-канале ведомства, британская газета DailyMail намекает на то, что гибель из-за падения из окна журналистки из Калининграда Ольги Котовской, британского предпринимателя Скота Янга, а также Джеймса Ле Мезюрье объединяет то, что их всех "убила Россия".
Как отмечает МИД России, ведомство уже несколько лет говорит про Ле Мезюрье. С 2016 года оно опубликовало не менее 120 материалов с упоминанием "циничных преступлений "Белых касок", говорили и о вкладе Ле Мезюрье в этот неоднозначный проект".
Тем не менее, западные журналисты не хотят видеть и слышать того, что "не укладывается в их привычную картину мира".