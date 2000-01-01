Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Смерть основателя Белых касок: у иноСМИ своя политика 14.11 14:20   MIGnews.com

Смерть основателя Белых касок: у иноСМИ своя политика

МИД России прокомментировал появившиеся в западных СМИ публикации о якобы связи смерти сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с РФ.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, британская газета DailyMail намекает на то, что гибель из-за падения из окна журналистки из Калининграда Ольги Котовской, британского предпринимателя Скота Янга, а также Джеймса Ле Мезюрье объединяет то, что их всех "убила Россия".

Как отмечает МИД России, ведомство уже несколько лет говорит про Ле Мезюрье. С 2016 года оно опубликовало не менее 120 материалов с упоминанием "циничных преступлений "Белых касок", говорили и о вкладе Ле Мезюрье в этот неоднозначный проект".

Тем не менее, западные журналисты не хотят видеть и слышать того, что "не укладывается в их привычную картину мира".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:49
Экс-руководитель ШАБАК: нужно завоевать Газу
15:30
Прекращение огня: Израиль открывает КПП с Газой
15:10
В ФРГ за съемку "под юбкой" можно попасть в тюрьму
14:41
Троим мужчинам вынесли приговор в групповом изнасиловании
14:28
Либерман: Нетаниягу четко сказал "нет" плану президента
14:06
Назван дипломат года по версии журнала Foreign Policy
14:05
Видео: кратер от ракеты в регионе Эшколь
13:51
Венецию поразило сильнейшее за пятьдесят лет наводнение
13:20
Глава Ваера
13:15
WADA смягчила наказание за употребление кокаина и травки
13:10
Мошенница притворялась адвокатом и выманивала деньги
12:51
Германия нарастила продажи оружия
12:40
Полиция раскрыла убийство Марии Таль в Кирьят Бялик
12:27
С завтрашнего дня: дожди по всему Израилю
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus