14.11 13:51 MIGnews.com

Венецию поразило сильнейшее за пятьдесят лет наводнение

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Туристический город Венеция в Италии накрыло сильнейшее за последние пятьдесят лет наводнение. В результате затопления город погибли два человека. Уровень паводка в городе достиг своего второго по величине уровня за все время наблюдений - 1,87 метра - прошлой ночью, 13 ноября, на фоне сильных дождей.По сообщениям, два человека погибли в результате наводнения. Один из них - пожилой мужчина, который скончался из-за короткого замыкания у него дома. Тело второго мужчины было найдено неподалеку на острове Пеллестрина.Наводнение поразило более 85% города, затопив все туристические точки Венеции. Самый высокий зарегистрированный уровень составлял 1,98 м. в 1966 году. Ожидается, что сегодня уровень достигнет 1,60 м.Мэр Луиджи Бруньяро заявил, что в "драматической ситуации" повинно изменение климата, и добавил, что экстремальное наводнение стало "раной, которая оставит неизгладимые следы". Бруньяро призвал правительство Италии немедленно помочь городу в предотвращении ущерба.В ноябре 2018 года приливы обошлись базилике Святого Марка в 1,9 млн фунтов. Площадь Святого Марка особенно пострадала от приливов, так как она расположена в одной из самых низких частей города. Местная береговая охрана установила дополнительные лодки для водной скорой помощи. Исторические отели вдоль Гранд-канала были вынуждены принимать посетителей через окна, так как проходы полностью смыло.