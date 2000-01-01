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Мошенница притворялась адвокатом и выманивала деньги | Фото:14.11 13:10   MIGnews.com

Мошенница притворялась адвокатом и выманивала деньги

Следователи управления полиции по борьбе с мошенничеством арестовали жительницу Нагарии, которая выдавала себя за адвоката и обманным путем выманивала сотни тысяч шекелей у клиентов. 42-летняя мошенница из Нагарии рекламировала свои услуги в интернете. Когда к ней обращались за помощью, она требовала предоплату, а затем не выходила на связь.

На неё были поданы десятки жалоб в полицию от обманутых клиентов. Вскоре дело было передано центральному подразделению.

В течения дня задержанная будет доставлена в мировой суд в Акко для продления срока содержания под стражей.


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