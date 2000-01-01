14.11 12:40 MIGnews.com

Полиция раскрыла убийство Марии Таль в Кирьят Бялик

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Израильские СМИ сообщают о том, что полиция раскрыла убийство Марии Таль из Кирьят Бялик месяц назад.Тело Марии Таль, с несколькими ножевыми ранениями обнаружили на входе в ее дом.Прокуратура предъявила обвинение в убийстве ее бывшему мужу Максиму Талю.Полиция сообщила, что обвинительное заключение предъявлено после “продолжительного и сложного обвинения”. Прокуратура отвергла версию Максима Таля, согласно которой Мария “совершила самоубийство”.Адвокат Максима Таля заявил, что его клиент”очень расстроен решением прокуратуры, но уверен в своей невиновности, и также уверен в том, что его невиновность будет доказана”.Незадолго до смерти Марии истек срок судебного ордера, запрещающего Максиму приближаться к ее дому - после того, как он ее атаковал.