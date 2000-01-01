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Германия нарастила продажи оружия 14.11 12:51   MIGnews.com

Германия нарастила продажи оружия

Правительство Германии за первые 10 месяцев текущего года одобрило экспорт вооружений на 7,42 млрд евро - почти столько же, сколько за весь рекордный 2015 год.

В 2015 году Берлин позволил поставить за границу предметы военного назначения на 7,86 млрд евро.

Министерство экономики Германии в ответ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен сообщило, что с 1 января по 31 октября правительство издало 268 индивидуальных разрешений на экспорт вооружений на сумму 2,33 млрд евро и 9590 разрешений на продажу другой военной техники на сумму 5, 09 млрд евро. Отклонено были только 56 запросов на сумму 15,7 млн евро.

Для сравнения - за весь предыдущий год Германия санкционировала продажу оружия только на 4,8 млрд евро, пишет DW.

Дагделен обвинила правительство в том, что оно без разбора подтверждает соответствующие заявки. Она потребовала законодательно запретить экспорт вооружений из Германии.


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