В Гонконге из-за массовых протестов закроют все школы
В Гонконге объявили о закрытии всех школ и детских садов. Мера обусловлена соображениями безопасности на фоне обострения уличных беспорядков в регионе.
В Китайском университете Гонконга также заявили об отмене занятий до конца семестра из-за продолжающегося ожесточенного противостояния между полицией и протестующими. Об этом сообщает BBC.
В ночь на вторник, 12 ноября, в одном из самых престижных университетов Гонконга произошли столкновения, в ходе которых полицией по отношению к протестующим в масках, открывшим огонь и бросавшим "коктейли Молотова", был применен слезоточивый газ и резиновые пули.
Отмечается, что решение властей о закрытии учебных заведений означает изменение стратегии властей, ранее избегавших чисток в школах и университетах.
Как сообщают местные СМИ, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 70 человек, по меньшей мере четверо из которых получили серьезные ранения.
Со вторника было арестовано около 142 человек, что увеличило общее число задержанных с момента начала беспорядков до 4 тысяч.
Представители китайских властей заявляют, что Гонконг "скатывается в пропасть терроризма" и призывают местное правительство к ужесточению мер противодействия беспорядкам.