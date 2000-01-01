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В Польше экстремисты готовили атаку на мусульман 14.11 11:30   MIGnews.com

В Польше экстремисты готовили атаку на мусульман

Агентство внутренней безопасности Польши задержало в Варшаве и Щецине двух человек, подозреваемых в подготовке нападений на мусульман с использованием взрывчатых веществ.

Представитель министра, который координирует работу специальных служб, Станислав Жарин сообщил, что операция стала результатом расследования деятельности группы, которая планировала запугивать и нападать на мусульман в Польше.

По словам спикера, задержание состоялось 10 ноября. Подозреваемых, среди прочего, обвинили в подготовке к покушению, пишет Euobserver.

"Было установлено, что кроме притеснений и преследований, группа также планировала более радикальные действия с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", - сообщил Жарин.


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