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Антисемитский вандализм в Мичигане: Гитлер на синагоге | Фото:14.10 07:47   MIGnews.com

Антисемитский вандализм в Мичигане: Гитлер на синагоге

Неизвестные расклеили антисемитские плакаты на дверях синагоги Эммануила в Гранд-Рапидсе (штат Мичиган).

Соответствующее неприятное открытие сделал воскресным утром раввин Михаэль Шадик, передает The Jerusalem Post.

Уточняется, что плакаты были прикреплены на стеклянные двери синагоги при помощи клея. Именно через эти двери ученики посещают занятия в воскресной школе. Раввин вызвал полицию на место происшествия.

Правоохранители расследуют инцидент как преступление на почве ненависти. В ведомстве уточнили, что уже видели подобные плакаты раньше в интернете. В свою очередь, управляющая в синагоге Эди Лэндман сказала, что это первое антисемитское преступление, совершенное по отношению к этому священному месту.

В частности, на одном из плакатов был изображен Адольф Гитлер с подписью: "Вы забыли обо мне?". На втором надпись гласила: "Крестовый поход против семитов привел недочеловеков".

Несмотря на неприятное происшествие, в синагоге продолжили празднование Суккот, не отменив мероприятия в воскресной школе.

"Мы считаем, что это был трусливый поступок антисемитов, которые боятся показывать свои лица", – подчеркнула управляющая, призвав жителей городка сплотиться против подобных преступлений.




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