Стрельба в Филадельфии: среди пострадавших - подросток
Вечером, 13 октября, в Филадельфии (штат Пенсильвания) неизвестный стрелял в людей на улице.
По данным CNN, в результате нападения пострадали минимум шесть человек, среди которых – 14-летний подросток, получивший ранение в руку.
Пострадавших экстренно госпитализировали с места происшествия в университетскую больницу Темпл. По предварительной информации, четверо раненных находятся в стабильном состоянии, еще двоих отправили на операцию.
"На перекрестке 8-й улицы и Клирфилд примерно в 17:24 (по Гринвичу, - ред) в полицию поступило сообщение о стрельбе и нескольких пострадавших", – пояснили в полиции Филадельфии.
По мнению правоохранителей, нападавший мог стрелять из автомобиля. На данный момент один или несколько подозреваемых находятся в розыске. Описание внешности пока не поступало.
"Очень мало информации о том, как произошла перестрелка. Мы считаем, что стрелки были в автомобиле, остановились на месте и открыли огонь по улице", – рассказала в комментарии NBC исполняющая обязанности комиссара полиции Филадельфии Кристина Коултер.
По словам жителей этого района, они постоянно сталкиваются с угрозой насилия. "Никто не должен жить так, как люди живут здесь! Когда они стреляют, ты никогда не знаешь, собираются ли они проезжать мимо", – призналась одна из местных жительниц.