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Стрельба в Филадельфии: среди пострадавших - подросток | Фото:14.10 07:19   MIGnews.com

Стрельба в Филадельфии: среди пострадавших - подросток

Вечером, 13 октября, в Филадельфии (штат Пенсильвания) неизвестный стрелял в людей на улице.

По данным CNN, в результате нападения пострадали минимум шесть человек, среди которых – 14-летний подросток, получивший ранение в руку.

Пострадавших экстренно госпитализировали с места происшествия в университетскую больницу Темпл. По предварительной информации, четверо раненных находятся в стабильном состоянии, еще двоих отправили на операцию.

"На перекрестке 8-й улицы и Клирфилд примерно в 17:24 (по Гринвичу, - ред) в полицию поступило сообщение о стрельбе и нескольких пострадавших", – пояснили в полиции Филадельфии.

По мнению правоохранителей, нападавший мог стрелять из автомобиля. На данный момент один или несколько подозреваемых находятся в розыске. Описание внешности пока не поступало.



"Очень мало информации о том, как произошла перестрелка. Мы считаем, что стрелки были в автомобиле, остановились на месте и открыли огонь по улице", – рассказала в комментарии NBC исполняющая обязанности комиссара полиции Филадельфии Кристина Коултер.

По словам жителей этого района, они постоянно сталкиваются с угрозой насилия. "Никто не должен жить так, как люди живут здесь! Когда они стреляют, ты никогда не знаешь, собираются ли они проезжать мимо", – призналась одна из местных жительниц.


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