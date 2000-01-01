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В Каталонии протестантов расстреляли резиновыми пулями 15.10 04:28   MIGnews.com

В Каталонии протестантов расстреляли резиновыми пулями

14 октября в аэропорту Барселоны прошли жесткие стычки демонстрантов и полиции.

Демонстранты заняли и перекрыли автострады и ЖД пути.

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и участников протеста. Железнодорожное сообщение с международным аэропортом Барселона - Эль-Прат также приостановлено из-за протестов. Сама воздушная гавань отменила около 20 рейсов.

Многим людям пришлось добираться до аэропорта пешком.

В районе аэропорта собрались около восьми тысяч человек. Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв стрельбу резиновыми пулями. Сообщается о как минимум 13 пострадавших.


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