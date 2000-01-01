14.10 19:31 MIGnews.com

Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали 53 человек

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Власти Японии в понедельник, 14 октября, заявили о 53 погибших в результате обрушения на страну тайфуна "Хагибис". Более 200 человек получили ранения различной тяжести. 16 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo News.Сообщения о жертвах поступают, прежде всего, с полуострова Идзу (остров Хонсю).140 тысяч домов в Японии остались без водоснабжения, более 100 000 без электроэнергии. 11 миллионов человек могут быть эвакуированы. Из-за тайфуна были отменены более 1000 внутренних авиарейсов.