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Жертвами тайфуна `Хагибис` в Японии стали 53 человек | Фото:14.10 19:31   MIGnews.com

Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали 53 человек

Власти Японии в понедельник, 14 октября, заявили о 53 погибших в результате обрушения на страну тайфуна "Хагибис". Более 200 человек получили ранения различной тяжести. 16 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Сообщения о жертвах поступают, прежде всего, с полуострова Идзу (остров Хонсю).

140 тысяч домов в Японии остались без водоснабжения, более 100 000 без электроэнергии. 11 миллионов человек могут быть эвакуированы. Из-за тайфуна были отменены более 1000 внутренних авиарейсов.


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