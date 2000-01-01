15.10 07:02 MIGnews.com

Тайфун Хагибис: небо в Японии стало фиолетовым

【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



日本の終わりの始まり pic.twitter.com/OPg862uXJ0 — あらーとくん⚠️ 🅙 (@ara_to1) 11 октября 2019 г.

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В Японии из-за тайфуна Хагибис небо окрасилось в ярко-фиолетовый цвет - в результате особого рассеивания света. Метеорологи сообщают, что подобное явление встречалось несколько раз в США после стихийных бедствий."Когда солнечный свет падает на Землю, большинство цветов спектра могут достигать поверхности прямо. Но более короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются во всех направлениях. Этот свет отражается от частицы к частице, пока в конце концов не достигнет ваших глаз", — объяснила метеоролог Лорен Раутенкранц.Таким образом, во время шторма фиолетовый иногда может становиться видимым."Свет рассеивался вокруг влаги в воздухе, вызывая волшебное фиолетовое свечение", — сказала она.