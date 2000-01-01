Тайфун Хагибис: небо в Японии стало фиолетовым

В Японии из-за тайфуна Хагибис небо окрасилось в ярко-фиолетовый цвет - в результате особого рассеивания света. Метеорологи сообщают, что подобное явление встречалось несколько раз в США после стихийных бедствий.
"Когда солнечный свет падает на Землю, большинство цветов спектра могут достигать поверхности прямо. Но более короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются во всех направлениях. Этот свет отражается от частицы к частице, пока в конце концов не достигнет ваших глаз", — объяснила метеоролог Лорен Раутенкранц.
Таким образом, во время шторма фиолетовый иногда может становиться видимым.
"Свет рассеивался вокруг влаги в воздухе, вызывая волшебное фиолетовое свечение", — сказала она.