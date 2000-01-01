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Россия отвергает обвинения в бомбежке больниц в Сирии | Фото:14.10 18:48   MIGnews.com

Россия отвергает обвинения в бомбежке больниц в Сирии

Россия опровергла сообщение The New York Times о том, что российские военные самолеты совершили налет на четыре сирийские больницы, удерживаемые повстанцами. Российское министерство обороны отвергло отчет, заявив, что "предполагаемые "доказательства", предоставленные Нью-Йорк Таймс, не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны".

Авиаудары, которые газета связывала с Москвой, явялются частью широкого спектра медицинских учреждений, на которые нацелены силы президента Сирии Башара Асада. В докладе говорится, что время ударов, записанное свидетелями на земле соответствовало сообщениям российских пилотов о том, что они завершили свою миссию. По крайней мере в двух случаях использовались боеприпасы, являющиеся высокоточными бомбами, не принадлежавшими Сирии, но находившимися в руках России.

Расследователи из Times получили запись того, как российский наземный диспетчер дал точные координаты больницы пилоту. Он сделал это в тоже время, как жителей на земле предупредили о бомбежке и появлении российского самолета. Подобное продолжалось с тремя разными больницами.

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в своем длинном заявлении, отреагировав на доклад, заявил, что газета стала "жертвой манипуляций со стороны террористов и британских служб безопасности". В прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш объявил о начале внутреннего расследования бомбардировок.




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