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Террористу, давившему людей в Лондоне, вынесли приговор | Фото:14.10 18:12   MIGnews.com

Террористу, давившему людей в Лондоне, вынесли приговор

Террористу, въехавшему в прошлом году в представителей общественности и полицейских у здания британского парламента в ходе террористической атаки, был приговорен к пожизненному заключению в понедельник, 14 октября.

Салих Хатер, 30 лет, протаранил на Ford Fiesta 14 велосипедистов, а затем попытался переехать двух полицейских. Полицейские смогли увернуться. Машина врезалась в барьеры за пределами парламента. Хатер утверждал, что инцидент был несчастным случаем, но судья в Олд-Бейли обнаружил, что преступление имело "террористическую связь", и приговорил его к пожизненному заключению на срок не менее 15 лет.

"Я доволен сегодняшним приговором и то, что чрезвычайно опасный человек будет находиться за решеткой в ​​течение значительного времени", - сказал Ричард Смит, глава Контртеррористического командования столичной полиции.

"Это был человек, который использовал свою машину в качестве оружия, пытаясь убить как можно больше людей, распространяя страх и ужас. По нашему мнению, это нападение было совершено с террористической целью, и приговор подтверждает это."

Полиция заявила, что Хатер действовал один. Осмотрев район, он четыре раза проехал по площади возле здания парламента, прежде чем повернуть на неправильную сторону дороги. Хатер сначала сбил прохожего, прежде чем врезаться в велосипедистов. Шесть человек получили травмы.

Он был быстро арестован вооруженными офицерами после того, как он потерпел крушение. Инцидент в августе прошлого года оказался вторым терактом в парламенте менее чем за 18 месяцев. В марте 2017 года Халид Масуд, 52 года, убил четырех человек на Вестминстерском мосту и зарезал безоружного полицейского на территории парламента, после чего был застрелен.


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