14.10 16:19 MIGnews.com

Спецслужбы Ирана захватили ведущего оппозиционера в Европе

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Агенты революционной гвардии Ирана захватили и вернули в Иран оппозиционного деятеля, который возглавлял популярный антиправительственный канал в социальных сетях. Об этом сообщило иранское государственное телевидение в понедельник, 14 октября.Рухолла Зам, журналист, ставший активистом и возглавлявший Amadnews с более чем 1 миллионом подписчиков, вел свою деятельность во Франции и других частях Европы. Захват Зама был "сложной операцией с использованием разведывательного обмана", говорится в заявлении Революционной гвардии по телевидению. Где проходила операция не уточняется."Несмотря на то, что он находился под руководством французской разведывательной службы и под защитой американских и сионистских (израильских) разведывательных служб, он (Зам) оказался в ловушке разведывательной службы Революционной гвардии", - говорится в заявлении.Приложение Amadnews было заблокировано в Telegram в прошлом году после того, как Иран обвинил его в распространении призывов к насилию во время уличных акций протеста в стране. Но вскоре канал появился под новым названием.