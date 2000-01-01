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Иран опубликовал доказательства нападения на свой танкер | Фото:14.10 16:02   MIGnews.com

Иран опубликовал доказательства нападения на свой танкер

В понедельник, 14 октября, Иран опубликовал фотографии нефтяного танкера, на который, по их заявлению, напали из Саудовской Аравии на прошлой неделе. На фото видны две пробоины в судне. В Тегеране заявили, что в пятницу танкер "Сабити" под флагом Ирана подвергся двум отдельным ударам у порта Джидды в Красном море.

Изображения, опубликованные владельцем танкера, Национальной иранской танкерной компанией, датированы воскресеньем и показывают две дыры над ватерлинией на правой стороне корабля. Взрывы привели к разливу нефти из танкера в Красное море, говорится в сообщении NITC.

Этот инцидент произошел в пределах важного водного пути, связывающего нефтедобывающие страны с мировыми рынками. Иран заявил, что в "трусливом" нападении на танкер использовались ракеты, которые вылетели из Саудовской Аравии. Исламская Республика пообещала не оставлять атаку без ответа. Но государственная танкерная компания NITC опровергла сообщения о том, что атака произошла с саудовской территории.


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