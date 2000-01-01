14.10 08:14 MIGnews.com

Убийство Хашогги записано на его Apple Watch

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В распоряжении турецких властей есть аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги - после того, как тот зашел в саудовское консульство в Стамбуле.Об этом сообщает турецкая газета Sabah.Хашогги, известный своими критическими статьями о саудовском режиме, исчез 2 октября. Саудия отрицает всякую причастность к его исчезновению.Газета утверждает, что турецкие власти сумели извлечь аудио с аккаунтов iPhone и iCloud, принадлежащих Хашогги. Журналист отдал своей невесте смартфон перед тем, как зайти в консульство.Турки утверждают, что сауды попытались удалить запись - сначала использова неверный код, а затем палец Хашогги.Теоретически, Apple Watch может записывать и синхронизировать аудио с iPhone, в случае, если они находятся неподалеку друг от друга. Газета не комментирует тот факт, что у Apple Watch нет функции идентификации владельца по отпечатку пальца.