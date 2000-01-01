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Убийство Хашогги записано на его  Apple Watch 14.10 08:14   MIGnews.com

Убийство Хашогги записано на его  Apple Watch

В распоряжении турецких властей есть аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги - после того, как тот зашел в саудовское консульство в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкая газета  Sabah.

Хашогги, известный своими критическими статьями о саудовском режиме, исчез 2 октября. Саудия отрицает всякую причастность к его исчезновению.

Газета утверждает, что турецкие власти сумели извлечь аудио с аккаунтов iPhone и iCloud, принадлежащих Хашогги. Журналист отдал своей невесте смартфон перед тем, как зайти в консульство.

Турки утверждают, что сауды попытались удалить запись - сначала использова неверный код, а затем палец Хашогги.

Теоретически,  Apple Watch может записывать и синхронизировать аудио с iPhone, в случае, если они находятся неподалеку друг от друга. Газета не комментирует тот факт, что у  Apple Watch нет функции идентификации владельца по отпечатку пальца.


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