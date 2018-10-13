14.10 07:53 MIGnews.com
"Технологические новинки" и попытка прорыва границы Газы
После камней, горящих покрышек и горящих воздушных шаров, ХАМАС в минувшие выходные представил еще три “технологические новинки”.
“Арабский мозг” продолжает бурно воспроизводить средства разрушения доиндустриальной эпохи.
Солдатам ЦАХАЛа были представлены луки и арбалеты, горящий цеппелин и машина по производству дыма.
Арабские новшества не произвели никакого впечатления на ЦАХАЛ. Семь террористов были убиты, массовый прорыв границы предотвращен.
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