14.10 07:53 MIGnews.com

"Технологические новинки" и попытка прорыва границы Газы

لأول مرة..وحدة "أبناء الزواري" يطلقون منطاداً حارقاً نحو مستوطنات الاحتلال من شرق قطاع #غزة pic.twitter.com/uqDyiJZqnX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 13, 2018

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После камней, горящих покрышек и горящих воздушных шаров, ХАМАС в минувшие выходные представил еще три “технологические новинки”.“Арабский мозг” продолжает бурно воспроизводить средства разрушения доиндустриальной эпохи.Солдатам ЦАХАЛа были представлены луки и арбалеты, горящий цеппелин и машина по производству дыма.Арабские новшества не произвели никакого впечатления на ЦАХАЛ. Семь террористов были убиты, массовый прорыв границы предотвращен.