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`Технологические новинки` и попытка прорыва границы Газы 14.10 07:53   MIGnews.com

"Технологические новинки" и попытка прорыва границы Газы

После камней, горящих покрышек и горящих воздушных шаров, ХАМАС в минувшие выходные представил еще три “технологические новинки”.

“Арабский мозг” продолжает бурно воспроизводить средства разрушения доиндустриальной эпохи.



Солдатам ЦАХАЛа были представлены луки и арбалеты, горящий цеппелин и машина по производству дыма.




Арабские новшества не произвели никакого впечатления на ЦАХАЛ. Семь террористов были убиты, массовый прорыв границы предотвращен.


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