Контакт с порошком: в Бейтар-Илит госпитализировали семью
Четверо жителей города Бейтар-Илит были госпитализированы после того, как сообщили об ухудшении самочувствия после контакта с порошкообразным материалом в пакете, которые они получили от интернет-магазина.
Пострадавшие вызвали скорую медицинскую помощь после того, как ощутили неладное днем 14 октября.
"Было четыре члена семьи, которые почувствовали боль после того, как открыли пакет с неопознанным веществом. На месте работают пожарно-спасательные команды, а также силы безопасности. Четыре жертвы были эвакуированы для диагностики в медцентре Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме, и на данный момент их состояние расценивается как легкое", - прокомментировал ситуацию врач, прибывший на место происшествия.
Источник Arutz Sheva сообщает, что семья заказала покупку на китайском сайте Ali Express. Позже выяснилось, что в пакете был карбонат магния.