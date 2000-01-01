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Фото из архива 15.10 10:12   MIGnews.com

Контакт с порошком: в Бейтар-Илит госпитализировали семью

Четверо жителей города Бейтар-Илит были госпитализированы после того, как сообщили об ухудшении самочувствия после контакта с порошкообразным материалом в пакете, которые они получили от интернет-магазина.

Пострадавшие вызвали скорую медицинскую помощь после того, как ощутили неладное днем 14 октября.

"Было четыре члена семьи, которые почувствовали боль после того, как открыли пакет с неопознанным веществом. На месте работают пожарно-спасательные команды, а также силы безопасности. Четыре жертвы были эвакуированы для диагностики в медцентре Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме, и на данный момент их состояние расценивается как легкое", - прокомментировал ситуацию врач, прибывший на место происшествия.

Источник Arutz Sheva сообщает, что семья заказала покупку на китайском сайте Ali Express. Позже выяснилось, что в пакете был карбонат магния.


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