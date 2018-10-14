Главреда радио "Эхо Москвы" экстренно госпитализировали
Главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова доставили в одну из московских больниц 13 октября. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Причина госпитализации неизвестна, однако сообщается, что 62-летнего журналиста положили в хирургическое отделение. На телефон Венедиктова в настоящий момент отвечает помощница, которая не комментирует данную информацию.
Ранее, 30 июля, стало известно, что он вышел из состава совета директоров радиостанции. Причиной такого решения стал конфликт интересов из-за разработанного бюджета компании, с которым Венедиктов был не согласен.