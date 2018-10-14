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скриншот с видео YouTube 15.10 00:25   MIGnews.com

Главреда радио "Эхо Москвы" экстренно госпитализировали

Главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова доставили в одну из московских больниц 13 октября. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Причина госпитализации неизвестна, однако сообщается, что 62-летнего журналиста положили в хирургическое отделение. На телефон Венедиктова в настоящий момент отвечает помощница, которая не комментирует данную информацию.

Ранее, 30 июля, стало известно, что он вышел из состава совета директоров радиостанции. Причиной такого решения стал конфликт интересов из-за разработанного бюджета компании, с которым Венедиктов был не согласен.


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