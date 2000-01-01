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Фото из архива 14.10 19:19   MIGnews.com

Иордания откроет границу с Сирией

Пограничный переход между Иорданией и Сирией откроется в понедельник, сообщила изданию Jerusalem Post официальная представительница правительства Иордании и сирийское государственное телевидение.

"Это была важная артерия торговли между Иорданией и Сирией и транзит в другие страны", - сказала представитель правительства Иордании Джумана Гунаймат.

Граница между Иорданией и Сирией была закрыта многие годы в связи с проходящей в Сирии гражданской войной, самосудом среди террористов "Исламского государства" и рекордным количеством сирийских беженцев.


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