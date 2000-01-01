Иордания откроет границу с Сирией

Пограничный переход между Иорданией и Сирией откроется в понедельник, сообщила изданию Jerusalem Post официальная представительница правительства Иордании и сирийское государственное телевидение.
"Это была важная артерия торговли между Иорданией и Сирией и транзит в другие страны", - сказала представитель правительства Иордании Джумана Гунаймат.
Граница между Иорданией и Сирией была закрыта многие годы в связи с проходящей в Сирии гражданской войной, самосудом среди террористов "Исламского государства" и рекордным количеством сирийских беженцев.