14.10 19:19 MIGnews.com

Иордания откроет границу с Сирией

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Пограничный переход между Иорданией и Сирией откроется в понедельник, сообщила изданию Jerusalem Post официальная представительница правительства Иордании и сирийское государственное телевидение."Это была важная артерия торговли между Иорданией и Сирией и транзит в другие страны", - сказала представитель правительства Иордании Джумана Гунаймат.Граница между Иорданией и Сирией была закрыта многие годы в связи с проходящей в Сирии гражданской войной, самосудом среди террористов "Исламского государства" и рекордным количеством сирийских беженцев.