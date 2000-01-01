Кенгуру напал на женщину, сломав ей ребра и порвав легкие
В австралийском парке Сайпресс-Гарденс кенгуру напал на 64-летнего смотрителя за местной природой Линду Смит, когда та пыталась спасти от подобной участи своего мужа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой а источники.
В результате нападения, у женщины повреждены легкие, сломаны ребра, а также получены другие травмы. Кроме того, рваные раны получил муж смотрительницы, их обоих экстренно госпитализировали.
Linda Smith was left with a collapsed lung after trying to save her husband from a kangaroo attack, and she's has issued an urgent plea from her hospital bed. https://t.co/3X6AyIhmh3
"Мы кормим их смесью зерна и мякиша, так как с засухой там ничего нет. Этот кенгуру вышел из лесу, и я подумала, что это был Голли Гош, один из кенгуру, которых мы подкармливали. Он был огромным, серым, как минимум 6 футов в высоту", - рассказала Смит.
По ее словам, в бою с животным не помогла метла, однако помогла лопата - сын выскочил с инструментом на улицу и нанес кенгуру удар, от которого тот решил сбежать. Вероятнее всего, нападение связано с периодом спаривания, который повышает агрессию среди самцов, уточнила женщина.