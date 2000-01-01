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Фото: pixabay.com - As-Dew 15.10 02:14   MIGnews.com

Кенгуру напал на женщину, сломав ей ребра и порвав легкие

В австралийском парке Сайпресс-Гарденс кенгуру напал на 64-летнего смотрителя за местной природой Линду Смит, когда та пыталась спасти от подобной участи своего мужа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой а источники.

В результате нападения, у женщины повреждены легкие, сломаны ребра, а также получены другие травмы. Кроме того, рваные раны получил муж смотрительницы, их обоих экстренно госпитализировали.


"Мы кормим их смесью зерна и мякиша, так как с засухой там ничего нет. Этот кенгуру вышел из лесу, и я подумала, что это был Голли Гош, один из кенгуру, которых мы подкармливали. Он был огромным, серым, как минимум 6 футов в высоту", - рассказала Смит.

По ее словам, в бою с животным не помогла метла, однако помогла лопата - сын выскочил с инструментом на улицу и нанес кенгуру удар, от которого тот решил сбежать. Вероятнее всего, нападение связано с периодом спаривания, который повышает агрессию среди самцов, уточнила женщина.


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