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Фото из архива 14.10 18:46   MIGnews.com

Талибы убили десятки военных и главу полиции в Афганистане

Боевики террористической группировки Талибан, борющейся за власть в Афганистане, в результате нападений на контрольно-пропускные пункты в двух афганских провинциях убили не менее 22 сотрудников государственных сил безопасности, включая начальника районной полиции.

Начальник местного отделения полиции Мизан в провинции Зибул был убит в ходе вооруженных столкновений с боевиками в субботу вечером, об этом изданию Jerusalem Post сообщил губернатор провинции Рахматулла Ярмал.

Талибан активизировал атаки в стратегически важных провинциях в борьбе за вытеснение демократического правительства и установление своего видения построения страны, чья конституция будет основана на исламских законах. В связи с этим накануне выборов террористическая группировка увеличила количество терактов и нападений на мирных граждан, которые приходят на избирательные участки.

Так, вчера сообщалось о том, что террорист взорвал избирательный участок, на котором выступала кандидат-женщина. Кандидат, ее помощники, а также несколько избирателей погибли. Накануне смертник взорвал десятки человек, собравшихся у дороги для выражения недовольства действующим начальником местной полиции.


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