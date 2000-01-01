14.10 16:52 MIGnews.com

Видео: погубившая туристов лавина в Гималаях

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В Гималаях при сходе лавины погибли девять альпинистов из Южной Кореи и Непала, сообщает в субботу, 13 октября The Himalayan Times, передает Корреспондент.net.Организатор экспедиции сказал журналистам, что лавина накрыла лагерь, расположенный на горе Гурджа Химал в западном Непале на высоте более семи тысяч метров. Тела альпинистов были найдены внутри и возле палаток. По словам правоохранителей, тело еще одного корейского альпиниста пока найти не удалось.Очевидцы рассказали, что альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды. На место происшествия отправили спасательный вертолет. Согласно источникам издания, среди погибших оказался альпинист Ким Чан Хо, который покорил все 14 восьмитысячников мира.