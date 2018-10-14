14.10 15:06 MIGnews.com

Израиль: день хаоса на железных дорогах

בצל העומסים הכבדים: הופסקה תנועת קו הרכבת המהיר לירושלים • @LiorKenan עם הדיווח המלא >> https://t.co/o2JAlkAdId pic.twitter.com/WBm1dNHL3h — חדשות עשר (@news10) October 14, 2018

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10-й канал израильского ТВ сообщает о “чрезвычайных нагрузках” на железнодорожный транспорт 14 октября.Частично это объясняется началом учебного года в высших учебных заведениях.Утром были отменены поезда Тель-Авив-Хайфа.Затем, второй раз за неделю, отменили поезда на скоростной линии Иерусалим- Аэропорт Бен-Гурион. Причиной стала поломка “элементов сигнальной системы на линии”.Высокопоставленный источник в компании Израильские Железные Дороги объяснил корреспонденту газеты Globes. что проблемы на скоростной линии вызваны спешкой с ее введением в строй.Всего на настоящий момент отменены 15 поездов.