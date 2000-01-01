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Механик выстрелил в F-16 - самолет взорвался 14.10 10:11   MIGnews.com

Механик выстрелил в F-16 - самолет взорвался

Механик бельгийских ВВС выстрелил в истребитель F-16 - в тот момент, когда производил ремонтные работе на самолете, стоявшем рядом.

Выстрел был сделан из пулемета соседнего истребителя по ошибке.



Самолет, в который угодила пуля, взорвался и полностью уничтожен.

Механик ошибочно открыл пулемет Гатлинг, выпускающий по шесть тысяч пуль в минуту. В результате выпущенной очереди соседний F-16 взорвался.


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