14.10 10:11 MIGnews.com

Механик выстрелил в F-16 - самолет взорвался

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Механик бельгийских ВВС выстрелил в истребитель F-16 - в тот момент, когда производил ремонтные работе на самолете, стоявшем рядом.Выстрел был сделан из пулемета соседнего истребителя по ошибке.Самолет, в который угодила пуля, взорвался и полностью уничтожен.Механик ошибочно открыл пулемет Гатлинг, выпускающий по шесть тысяч пуль в минуту. В результате выпущенной очереди соседний F-16 взорвался.