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Дроны атаковали объект с нефтью. в Саудовской Аравии | Фото:14.09 09:17   MIGnews.com

Дроны атаковали крупный нефтяной завод в Саудовской Аравии

Беспилотники атаковали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии и нефтяное месторождение, эксплуатируемое компанией Saudi Aramco.

Об этом сообщает The Bellingham herald со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел королевства.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения, хотя мятежники хути ранее уже совершали подобные атаки на другие объекты. Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет. Неизвестно также, повлияла ли атака на добычу нефти в королевстве.



Обстрел завода, судя по видео, привел к масштабному пожару. Saudi Aramco описывает свой объект, как "крупнейший в мире завод по обработке сырой нефти". Учреждение переправляет переработанное сырье на перевалочные пункты Персидского залива и Красного моря. По оценкам экспертов, он может перерабатывать до 7 миллионов баррелей в день.


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