Дроны атаковали крупный нефтяной завод в Саудовской Аравии

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения, хотя мятежники хути ранее уже совершали подобные атаки на другие объекты. Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет. Неизвестно также, повлияла ли атака на добычу нефти в королевстве.
Обстрел завода, судя по видео, привел к масштабному пожару. Saudi Aramco описывает свой объект, как "крупнейший в мире завод по обработке сырой нефти". Учреждение переправляет переработанное сырье на перевалочные пункты Персидского залива и Красного моря. По оценкам экспертов, он может перерабатывать до 7 миллионов баррелей в день.