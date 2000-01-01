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В Греции спасены 12 израильских туристов: первые данные | Фото:14.09 07:59   MIGnews.com

В Греции спасены 12 израильских туристов: первые данные

Береговая охрана Греции спасла 12 израильских туристов, попавший в шторм в Эгейском море.

По данным местного издания Еkathimerini, стихия застала путешественников, когда они отправились на каяках от острова Кос к Нисиросу.

Уточняется, что спасатели обнаружили израильтян с вертолета, вылетевшего на их поиски. На спасение туристов отправили три лодки. Береговая охрана сообщила, что никто не пострадал.

В этом районе зафиксированы резкие порывы ветра, превышающие 50 километров в час.


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