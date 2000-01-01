14.09 07:59 MIGnews.com
В Греции спасены 12 израильских туристов: первые данные
Береговая охрана Греции спасла 12 израильских туристов, попавший в шторм в Эгейском море.
По данным местного издания Еkathimerini
, стихия застала путешественников, когда они отправились на каяках от острова Кос к Нисиросу.
Уточняется, что спасатели обнаружили израильтян с вертолета, вылетевшего на их поиски. На спасение туристов отправили три лодки. Береговая охрана сообщила, что никто не пострадал.
В этом районе зафиксированы резкие порывы ветра, превышающие 50 километров в час.
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