Пожар в синагоге Миннесоты: подозреваемый задержан

BREAKING: A suspect has been arrested in the fire that destroyed Adas Israel Congregation in Duluth. https://t.co/BIHjDwU6g8 — Star Tribune (@StarTribune) September 13, 2019

BREAKING: A suspect is in custody in connection to the devastating fire at Duluth's Adas Israel Congregation synagogue. | https://t.co/0IpMz3QQHh pic.twitter.com/HnC2UgJg3u — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) September 13, 2019

11 hours after the fire call came in, crew still pour water on Adas Israel Congregation, a synagogue that has stood in downtown Duluth since 1901. pic.twitter.com/nv3wxCbgDn — Rob Olson (@RobOlsonFOX9) September 9, 2019

В пятницу, 13 сентября, полиция американского штата Миннесота задержала подозреваемого в поджоге старинной синагоги "Адас Исраэль" в Дулуте.Как сообщает The Times of Israel, им оказался 36-летний Мэтью Джеймс Эмиот. Полиция Дулута заявила, что в субботу в 11:00 состоится пресс-конференция, посвященная расследованию.Мотивы мужчины, как и подробности, пока не раскрываются. Уточняется, что правоохранители не сразу отреагировали на телефонный звонок, когда случился пожар. В связи с этим синагога, построенная 119 лет назад, сгорела полностью. Хотя пожарные все же спасли религиозные реликвии.Синагога "Адас Исраэль" служила центром ортодоксальной общины, в которой насчитываются 75 членов. Местные еврейские сообщества начали кампанию по сбору средств.