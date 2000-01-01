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В Пакистане убито четверо солдат | Фото:14.09 21:24   MIGnews.com

В Пакистане убито четверо солдат

По сообщениям военных в субботу, 14 сентября, четверо пакистанских солдат были убиты в ходе двух различных нападений боевиков в северо-западных районах проживания племен вблизи афганской границы. Инциденты произошли поздно вечером в пятницу в Северном Вазиристане и Дире, где в последние годы было начато несколько военных операций против боевиков.

"Боевики открыли огонь по группе патрулирования сил безопасности в районе Абба Хель в Северном Вазиристане, убив солдата. В перестрелке также были убиты два злоумышленника", - говорится в заявлении военных.

Также, сообщалось, что три солдата, охранявшие границу с Афганистаном, были убиты, а другой ранен, "когда террористы открыли по ним огонь в городе Дир".

В 2014 году пакистанская армия начала масштабную операцию по уничтожению баз боевиков в Северном Вазиристане и прекращению повстанческого движения, которое продолжалось почти десятилетие и унесло тысячи жизней.


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