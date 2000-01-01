14.09 18:33 MIGnews.com

После ужасов "Дориана": на Багамах бушует шторм Умберто

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Тропический шторм Умберто обрушил на разрушенные районы Багамских островов сильный дождь и ветер в субботу, 14 сентября, и синоптики заявили, что он может перерасти в ураган к концу выходных. Ожидается, что шторм покинет северо-западные Багамы позднее в субботу, а затем, по данным Национального центра по ураганам США, переместится далеко от восточного побережья Флориды в Атлантический океан.Максимум устойчивых ветров Умберто составлял 85 км в час.По словам синоптиков, в некоторых районах может выпасть до 15,5 см осадков, однако, не ожидается, что он приведет к значительному штормовому нагону на северо-западе Багамских островов. Умберто также мешает оказывать помощь в районе, разрушенном ураганом "Дориан"."Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября как шторм категории 5. Премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис заявил, что официальное число погибших от урагана составляет 50 человек, а сотни людей числятся пропавшими без вести.