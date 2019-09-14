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В Кафр-Баре застрелен государственный свидетель | Фото: AFP14.09 12:53   MIGnews.com

В Кафр-Баре застрелен государственный свидетель

В ночь на 14 сентября в Кафр-Баре был застрелен государственный свидетель Израиля Басель Мустафа Асси, показания которого помогли пресечь преступную деятельность синдиката братьев Харири.

По данным Haarez, автомобиль 46-летнего мужчины попал под обстрел. От полученных ран свидетель скончался на месте.

Асси был арестован в марте 2005 года по подозрению в вымогательстве. В тюрьме мужчина заключил сделку со следствием, в соответствии с которой он согласился работать под прикрытием и выступать в качестве государственного свидетеля в обмен на единовременную выплату в размере 150 тысяч шекелей.



В сентябре 2005 года были предъявлены обвинения против 15 членов банды Харири. На протяжении 15 лет Асси скрывался за рубежом, опасаясь за свою жизнь. Недавно он вернулся в Израиль.

В мае 2019 года один из глав преступной группировки Висам Агбария-Харири вышел на свободу после 14-летнего заключения.


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