В Кафр-Баре застрелен государственный свидетель

В ночь на 14 сентября в Кафр-Баре был застрелен государственный свидетель Израиля Басель Мустафа Асси, показания которого помогли пресечь преступную деятельность синдиката братьев Харири.
По данным Haarez, автомобиль 46-летнего мужчины попал под обстрел. От полученных ран свидетель скончался на месте.
Асси был арестован в марте 2005 года по подозрению в вымогательстве. В тюрьме мужчина заключил сделку со следствием, в соответствии с которой он согласился работать под прикрытием и выступать в качестве государственного свидетеля в обмен на единовременную выплату в размере 150 тысяч шекелей.