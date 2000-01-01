14.06 15:09 MIGnews.com

Китай: 57 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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В Китае зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирус за минувшие сутки, сообщает Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье, 14 июня.По сообщениям, 38 активных случаев обнаружен внутри страны, 19 ввезены из-за рубежа. Бессимпотных - 9 пациентов.Отмечается, что 36 случаев обнаружены в Пекине. Смертельных исходов не обнаружено.Всего с начала пандемии в декабре 2019 года в Китае от коронавируса скончались 4 634 человека, зафиксированы 83 132 случаев.Напомним, что в мире за сутки в мире зафиксировано 132 786 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло 4 229 человек.