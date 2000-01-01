14.06 09:33 MIGnews.com

Ночной рейд полиции в домах атаковавших араба в Хевроне

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В ночь на 14 июня полиция Израиля провела рейды в домах молодых людей и подростков, подозреваемых в нападении на палестинца в Хевроне.Личности нападавших известны полиции. Ордера на их арест пока не выданы.Ни одного из подозреваемых не было дома.Адвокат Итамар Бен Гвир, представляющий интересы одного из подозреваемых заявил: “Как только мой клиент, который не учится в Хевроне, узнал о расследовании, он выразил готовность предстать перед полицией. Но следует отметить, что араб на которого напали не так уж безобиден. Он ранее атаковал нескольких молодых людей, и они ему ответили”.