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Ночной рейд полиции в домах атаковавших араба в Хевроне 14.06 09:33   MIGnews.com

Ночной рейд полиции в домах атаковавших араба в Хевроне

В ночь на 14 июня полиция Израиля провела рейды в домах молодых людей и подростков, подозреваемых в нападении  на палестинца в Хевроне.

Личности нападавших известны полиции. Ордера на их арест пока не выданы.

Ни одного из подозреваемых не было дома.

Адвокат Итамар Бен Гвир, представляющий интересы одного из подозреваемых заявил: “Как только мой клиент, который не учится в Хевроне, узнал о расследовании, он выразил готовность предстать перед полицией.  Но следует отметить, что араб на которого напали не так уж безобиден. Он ранее атаковал нескольких молодых людей, и они ему ответили”.


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