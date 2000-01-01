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ХАМАС угрожает Израилю из-за катарских денег | Фото:14.06 08:12   MIGnews.com

ХАМАС угрожает Израилю из-за катарских денег

ХАМАС угрожает положить конец спокойствию на границе, если Израиль не позволит деньгам из Катара прибыть в Газу, об этом сообщают в воскресенье, 14 июня, Kan.

Согласно отчету, ХАМАС начнет посылать подразделения, чтобы "проникнуть" через пограничный забор Газы на израильскую территорию, если деньги не поступят в течении двух недель.

Мохаммед аль-Эмади, глава Катарского комитета по восстановлению Газы, сообщил, что на этой неделе ожидается распределение финансовой помощи на 150 миллионов долларов. Финансовая помощь поступит без личного присутствия аль-Эмади.

Ранее, ХАМАС объявил, что в воскресенье наконец выплатит зарплаты за апрель работникам государственного сектора после нескольких задержек.

Стоит отметить, что напряженность на границе с Газой может возникуть также из-за того, что некоторые политические группировки в Газе настаивают на возвращении еженедельных протестов.


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