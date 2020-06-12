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Twitter удалил 32 тыс. аккаунтов, связанных с РФ,КНР,Турцией 15.06 16:35   MIGnews.com

Twitter удалил 32000 аккаунтов, связанных с РФ, КНР,Турцией

В руководстве Twitter сообщили о блокировке более 32 тыс. учетных записей, которые якобы связаны с политическими структурами из России, Китая и Турции.

Как уточняется, соцсеть заблокировала 32 242 учетные записи, удалив все публикации. По словам представителя Twitter, данные аккаунты использовались вышеназванными странами для проведения "информационных операций", пишет Forbes.

Больше всего удаленных учетных записей из КНР - 23 750. C Турцией были связаны 7 340, а с Россией 1 152 аккаунта.


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