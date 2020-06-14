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Сирия: убиты командиры связанной с Аль-Каидой группировки | Фото:14.06 21:58   MIGnews.com

Сирия: убиты командиры связанной с Аль-Каидой группировки

В воскресенье, 14 июня, в результате удара беспилотника на северо-западе Сирии погибли два командира группировки, которая связана с "Аль-Каидой".

Об этом сообщает сирийский центр мониторинга прав человека.

По предварительным данным, авиаудар был нанесен БПЛА, который принадлежал коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки.

Удар был нанесен по авто с двумя командирами – иорданцем и йеменцем – в северо-западной провинции Идлиб, где обитают боевики, связанные с "Аль-Каидой".

По данным сирийского центра, погибшие террористы принадлежали экстремистской группировке "Хорас ад-Дин", которая тесно связана с "Аль-Каидой".


По информации СМИ, погибшими оказались военачальник Хораса ад-Дина, известный как Кассам аль-Урдуни или "Кассам иорданский". Второй жертвой оказался гражданин Йемена Билал аль-Санаани, командующий так называемой "Бригадой Соколов Пустыни".

В автомобиль с боевиками попала ракета R9X, не имеющая взрывоопасной боеголовки. Она выпускает из корпуса шесть длинных шипов перед ударом.

В итоге снаряд пробил лобовое стекло машины, убив находящегося за рулем боевика.


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