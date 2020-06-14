14.06 21:58 MIGnews.com

Сирия: убиты командиры связанной с Аль-Каидой группировки

#Syria: the military commander of Horas Al-Din was killed today by a US drone, firing the Hellfire "AGM-114R9X" missile already used in the past. Nicknamed "Ninja missile" it has a kinetic warhead with blades (with tremendous effect on ppl inside the car) & doesn't use explosives pic.twitter.com/LDQkxbfMgU — QalaatM (@QalaatM) June 14, 2020

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В воскресенье, 14 июня, в результате удара беспилотника на северо-западе Сирии погибли два командира группировки, которая связана с "Аль-Каидой".Об этом сообщает сирийский центр мониторинга прав человека.По предварительным данным, авиаудар был нанесен БПЛА, который принадлежал коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки.Удар был нанесен по авто с двумя командирами – иорданцем и йеменцем – в северо-западной провинции Идлиб, где обитают боевики, связанные с "Аль-Каидой".По данным сирийского центра, погибшие террористы принадлежали экстремистской группировке "Хорас ад-Дин", которая тесно связана с "Аль-Каидой".По информации СМИ, погибшими оказались военачальник Хораса ад-Дина, известный как Кассам аль-Урдуни или "Кассам иорданский". Второй жертвой оказался гражданин Йемена Билал аль-Санаани, командующий так называемой "Бригадой Соколов Пустыни".В автомобиль с боевиками попала ракета R9X, не имеющая взрывоопасной боеголовки. Она выпускает из корпуса шесть длинных шипов перед ударом.В итоге снаряд пробил лобовое стекло машины, убив находящегося за рулем боевика.