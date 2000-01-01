15.06 06:30 MIGnews.com
Турцию всколыхнуло землетрясение: есть пострадавшие
В провинции Бингол на востоке Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,7.
Об этом сообщает Reuters
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Во время землетрясения была разрушена военная наблюдательная вышка, в результате чего пострадали три человека.
Эпицентр прлегал в районе Карлёва. Уточняется, что один охранник оказался в ловушке под обломками смотровой башни, двое других получили легкие ранения.
Как сообщил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, в район ЧС были направлены команды спасателей. "Власти внимательно отслеживают ситуацию", – отметил он.
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