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Турцию всколыхнуло землетрясение: есть пострадавшие | Фото:15.06 06:30   MIGnews.com

Турцию всколыхнуло землетрясение: есть пострадавшие

В провинции Бингол на востоке Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,7.

Об этом сообщает Reuters.

Во время землетрясения была разрушена военная наблюдательная вышка, в результате чего пострадали три человека.

Эпицентр прлегал в районе Карлёва. Уточняется, что один охранник оказался в ловушке под обломками смотровой башни, двое других получили легкие ранения.

Как сообщил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, в район ЧС были направлены команды спасателей. "Власти внимательно отслеживают ситуацию", – отметил он.


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