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Анджей Дуда: идеология ЛГБТ – хуже коммунизма | Фото:15.06 05:10   MIGnews.com

Анджей Дуда: идеология ЛГБТ – хуже коммунизма

Президент Польши Анджей Дуда назвал идеологию ЛГБТ более разрушительной, чем коммунизм.

Соответствующее заявление он сделал в своей предвыборной речи, передает BBC.

"Поколение моих родителей в течение 40 лет боролось за изгнание коммунистической идеологии из школ, чтобы ее нельзя было навязать детям, не промывать им мозги. Они боролись не для того, чтобы мы приняли, что придет другая идеология, еще более разрушительная для человека, идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость", – сказал Дуда.

По словам польского лидера, родители несут ответственность за сексуальное воспитание детей.

"Еикакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей", – констатировал он.

Стоит отметить, что ранее один из главных соперников Дуды, либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковський из правоцентристской партии "Гражданская платформа", подвергся критике со стороны консерваторов за то, что позволил обсуждать вопрос ЛГБТ в варшавских школах.

10 июня президент Польши подписал "Семейную хартию" предвыборных предложений, в том числе, обещания запретить однополым парам вступать в брак или усыновлять детей и запретить преподавания вопросов ЛГБТ в школах.


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