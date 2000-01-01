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В Израиле – 300 жертв COVID-19, 19055 зараженных | Фото:14.06 20:30   MIGnews.com

В Израиле – 300 жертв COVID-19, 19055 зараженных

По состоянию на вечер, 14 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 19055 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

За последние сутки было зафиксировано 83 новых случая заражения. Активными носителями коронавируса считаются 3380 человек.

На сегодняшний день 33 пациента – в тяжелом состоянии, из них 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 46 пациентов – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме. За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 300 пациентов. Новых жертв за последние сутки не было.


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