В Израиле – 300 жертв COVID-19, 19055 зараженных

По состоянию на вечер, 14 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 19055 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
За последние сутки было зафиксировано 83 новых случая заражения. Активными носителями коронавируса считаются 3380 человек.
На сегодняшний день 33 пациента – в тяжелом состоянии, из них 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 46 пациентов – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме. За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 300 пациентов. Новых жертв за последние сутки не было.