В России столкнулись два пассажирских самолета

В Пулково столкнулись 2 самолёта. 2 пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград. pic.twitter.com/ouSZxIjCTv— Аля (@zQN5QUlKGDwssyz) June 14, 2020
Пассажиры сняли видео из салона одного из столкнувшихся в Пулково самолетов pic.twitter.com/AyyCuTWZca— Артем (@A_Yuzhakov) June 14, 2020
Транспортная прокуратура проведет проверку после столкновения самолетов в Пулково.— ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) June 14, 2020
К счастью, пострадавших в происшествии нет.https://t.co/PHpTVoM6GP pic.twitter.com/3LqdYZrcq6
Питер, Пулково.— Chief (@Chif17328907) June 14, 2020
"Въеб@лись"!
ВПП-1 закрыта, работает только вторая полоса. Самолёт "Уральских" стоял в очереди на старт, когда случилась авария. Его 84 пассажира пока отправлены в терминал, им предоставят резервный борт. pic.twitter.com/lRynueoMG4