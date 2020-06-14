14.06 18:50 MIGnews.com

В России столкнулись два пассажирских самолета

В Пулково столкнулись 2 самолёта. 2 пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград. pic.twitter.com/ouSZxIjCTv — Аля (@zQN5QUlKGDwssyz) June 14, 2020

Пассажиры сняли видео из салона одного из столкнувшихся в Пулково самолетов pic.twitter.com/AyyCuTWZca — Артем (@A_Yuzhakov) June 14, 2020

Транспортная прокуратура проведет проверку после столкновения самолетов в Пулково.

К счастью, пострадавших в происшествии нет.https://t.co/PHpTVoM6GP pic.twitter.com/3LqdYZrcq6 — ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) June 14, 2020

Питер, Пулково.

"Въеб@лись"!

ВПП-1 закрыта, работает только вторая полоса. Самолёт "Уральских" стоял в очереди на старт, когда случилась авария. Его 84 пассажира пока отправлены в терминал, им предоставят резервный борт. pic.twitter.com/lRynueoMG4 — Chief (@Chif17328907) June 14, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В российском аэропорту "Пулково" по касательной столкнулись два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня. В частности, самолеты совершали рейсы в Иркутск и Калининград. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме."Сегодня, в 12:40 в аэропорту Пулково во время руления самолета S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета "Уральских авиалиний", который стоял в очереди на вылет. Пассажиры рейса U6-391 (всего 84 человека) доставлены в терминал", – сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, начата проверка по факту столкновения самолетов."Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту) "Уральские авиалинии") в аэропорту Пулково", ― сказано в сообщении.По предварительным данным, один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. Высадка всех пассажиров была произведена в штатном режиме. Также уточняется, что разлива топлива не произошло.