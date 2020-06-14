Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В России столкнулись два пассажирских самолета | Фото:14.06 18:50   MIGnews.com

В России столкнулись два пассажирских самолета

В российском аэропорту "Пулково" по касательной столкнулись два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня. В частности, самолеты совершали рейсы в Иркутск и Калининград. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

"Сегодня, в 12:40 в аэропорту Пулково во время руления самолета S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета "Уральских авиалиний", который стоял в очереди на вылет. Пассажиры рейса U6-391 (всего 84 человека) доставлены в терминал", – сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".



По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, начата проверка по факту столкновения самолетов.

"Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту) "Уральские авиалинии") в аэропорту Пулково", ― сказано в сообщении.

По предварительным данным, один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. Высадка всех пассажиров была произведена в штатном режиме. Также уточняется, что разлива топлива не произошло.








Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:34
Нетаниягу и Фридман обсудили аннексию: детали переговоров
19:11
Израильтяне боятся заразиться во время второй волны
18:29
Протесты в Яффо: проведена серия арестов
17:50
Израиль: Иран приближается к созданию ядерной бомбы
17:19
Alitalia возобновляет рейсы в Тель-Авив: названа дата
16:58
ООН доказала вину Ирана
16:37
COVID-19 выявлен в элитном спецподразделении ЦАХАЛа
16:15
Турция обещает мобилизовать исламскую общину против Израиля
15:54
США сократят войска в Ираке
15:33
Симан Тов поделился прогнозом по COVID-19 в Израиле
15:09
Китай: 57 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
14:22
Израиль поставит "Железный купол" армии США
14:10
Из Газы в Израиль запущено несколько взрывных устройств
13:47
Нетаниягу осудил угрозы в адрес судьи БАГАЦа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  