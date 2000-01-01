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Протесты в Яффо: произведена серия арестов | Фото:14.06 18:29   MIGnews.com

Протесты в Яффо: проведена серия арестов

В нынешние выходные были арестованы пятеро жителей Яффо были в связи с протестами по поводу планов строительства приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища.

По информации израильских СМИ, в субботу были задержаны двое подростков в возрасте 13 и 15 лет.

Парней подозревают в поджоге мусорного бака. Еще двое, мужчины 19 и 21 лет, были арестованы по подозрению в бросании камней в офицеров, которые арестовали мальчиков. Никто из правоохранителей не пострадал.

Более того, 23-летний мужчина был заключен под стражу за то, что нацелил лазерный луч на пилота полицейского вертолета, "поставив под угрозу работу воздушного судна и подорвав деятельность полиции".

Указанный инцидент произошел во вторник, 9 июня. Подозреваемый находился под домашним арестом, после чего был взят под стражу перед судебным слушанием.


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