Протесты в Яффо: проведена серия арестов

В нынешние выходные были арестованы пятеро жителей Яффо были в связи с протестами по поводу планов строительства приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища.
По информации израильских СМИ, в субботу были задержаны двое подростков в возрасте 13 и 15 лет.
Парней подозревают в поджоге мусорного бака. Еще двое, мужчины 19 и 21 лет, были арестованы по подозрению в бросании камней в офицеров, которые арестовали мальчиков. Никто из правоохранителей не пострадал.
Более того, 23-летний мужчина был заключен под стражу за то, что нацелил лазерный луч на пилота полицейского вертолета, "поставив под угрозу работу воздушного судна и подорвав деятельность полиции".
Указанный инцидент произошел во вторник, 9 июня. Подозреваемый находился под домашним арестом, после чего был взят под стражу перед судебным слушанием.