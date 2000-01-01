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Минздрав: вторая волна коронавируса – уже в Израиле | Фото:14.06 17:38   MIGnews.com

Минздрав: вторая волна COVID-19 – уже в Израиле

Глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки предупредила, что в Израиле начинается вторая смертоносного коронавируса COVID-19.

Соответствующее заявление она сделала в воскресенье, 14 июня, во время дискуссии в Кнессете, передают израильские СМИ.

"У нас был длительный период, превышающий две недели, с количеством менее 20 инфекций в день, и рост заболеваемости начал расти, и теперь мы видим около 200 новых больных людей ежедневно", – сказала она.

По словам Садецки, новая волна эпидемии характеризуется тем, что коронавирус распространяется по всей стране.

"Мы не знаем, как определить группы риска. Мы видим, как он распространяется по очень обширной территории", – констатировала она.

Отметим, что во время воскресного заседания Кнессета премьер-министр Биньямин Нетаниягу также говорил о росте числа зараженных коронавирусом. Он не объявил о намерении ужесточить карантинные ограничения, однако повторил свою просьбу к населению.

В частности, он призвал граждан выполнять все инструкции министерства здравоохранения: носить маски, соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки.

"Коронавирусная инфекция все еще здесь. К сожалению, в настоящее время количество заражений не уменьшается. Оно по-прежнему составляет около 200 в день. Это предупреждающий знак. Хочу обратить внимание правительства и общественности на недавно опубликованные исследование Кембриджского и Гринвичского университетов, которое показало, что ношение масок является очень эффективным способом предотвращения новой волны эпидемии", – утверждал Нетаниягу.

Глава правительства также добавил, что профессор Илан Райс из "Техниона" написал письмо главе СНБ, в котором назвал маску, дистанцию и дезинфекцию рук – миниизоляцией.

"Ответственность за эту миниизоляцию берёт на себя гражданин, что позволяет избежать необходимости введения тотальных или частичных карантинных мер и других ограничений, в возврате к которым мы не заинтересованы. Это, в сущности, позволяет продолжать восстановление нашей экономики и поддержание гораздо более удобного общественного пространства для каждого из нас", – констатировал Нетаниягу.




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