14.06 17:38 MIGnews.com

Минздрав: вторая волна COVID-19 – уже в Израиле

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Глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки предупредила, что в Израиле начинается вторая смертоносного коронавируса COVID-19.Соответствующее заявление она сделала в воскресенье, 14 июня, во время дискуссии в Кнессете, передают израильские СМИ."У нас был длительный период, превышающий две недели, с количеством менее 20 инфекций в день, и рост заболеваемости начал расти, и теперь мы видим около 200 новых больных людей ежедневно", – сказала она.По словам Садецки, новая волна эпидемии характеризуется тем, что коронавирус распространяется по всей стране."Мы не знаем, как определить группы риска. Мы видим, как он распространяется по очень обширной территории", – констатировала она.Отметим, что во время воскресного заседания Кнессета премьер-министр Биньямин Нетаниягу также говорил о росте числа зараженных коронавирусом. Он не объявил о намерении ужесточить карантинные ограничения, однако повторил свою просьбу к населению.В частности, он призвал граждан выполнять все инструкции министерства здравоохранения: носить маски, соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки."Коронавирусная инфекция все еще здесь. К сожалению, в настоящее время количество заражений не уменьшается. Оно по-прежнему составляет около 200 в день. Это предупреждающий знак. Хочу обратить внимание правительства и общественности на недавно опубликованные исследование Кембриджского и Гринвичского университетов, которое показало, что ношение масок является очень эффективным способом предотвращения новой волны эпидемии", – утверждал Нетаниягу.Глава правительства также добавил, что профессор Илан Райс из "Техниона" написал письмо главе СНБ, в котором назвал маску, дистанцию и дезинфекцию рук – миниизоляцией."Ответственность за эту миниизоляцию берёт на себя гражданин, что позволяет избежать необходимости введения тотальных или частичных карантинных мер и других ограничений, в возврате к которым мы не заинтересованы. Это, в сущности, позволяет продолжать восстановление нашей экономики и поддержание гораздо более удобного общественного пространства для каждого из нас", – констатировал Нетаниягу.