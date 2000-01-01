14.06 15:33 MIGnews.com

Симан Тов поделился прогнозом по COVID-19 в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ушедший в отставку генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в Израиле.Свои прогнозы он озвучил в интервью радиостанции "Кан Решет Бет".По его словам, на данный момент – не время возобновлять визиты туристов, из-за резкого числа роста зараженных. Он также подчеркнул, что пока что остро не стоит вопрос о возобновлении тотальной блокировки государства."Меня беспокоит вопрос общественной сознательности, поскольку, если у нас ее нет, мы не сможем справиться с болезнью. Можно быть относительно оптимистичными и сгладить кривую даже без введения закрытого режима. Однако важно соблюдать правила, особенно, в отношении масок", – подчеркнул он.По словам Симан Тов, в Израиле есть проблема с осознанием того, что коронавирус до сих пор не уступил."Нужно убедить общественность, что это важно. Я думаю, мы все сильно устали. Есть много случаев заражения внутри сообществ, которые трудно выявить. Не нужно вводить закрытый режим, но необходимо сотрудничество со стороны граждан. Мы должны видеть реальность правильно: когда 35 детей сидят рядом и едят вместе, возникают большие трудности в предотвращении распространения инфекции, и нужно этим заниматься этим", – констатировал он.