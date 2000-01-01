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В резиденции президента провели тщательную дезинфекцию | Фото:14.06 13:20   MIGnews.com

В резиденции президента провели тщательную дезинфекцию

В воскресенье, 14 июня, в резиденции президента Реувена Ривлина провели дезинфекцию после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус.

Уборка проводилась во всех офисах резиденции, включая ванные комнаты и кухни. Личный кабинет президента был тщательно продезинфецирован. В него можно будет вернуться с завтрашнео дня.

Также, проводится эпидемиологическое расследование под строгим указанием окружного санитарного врача, и все, кто контактировал с зараженным работником сдадут тест на COVID-19.

Министерство здравоохранения заявило, что за прошедший день 122 человека заразились коронавирусом. В общей сложности в настоящее время в Израиле насчитывается 3 348 активных случаев COVID-19, в том числе 35 человек в критическом состоянии, и 26 нуждающихся в аппаратах ИВЛ.


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