В резиденции президента провели тщательную дезинфекцию

Уборка проводилась во всех офисах резиденции, включая ванные комнаты и кухни. Личный кабинет президента был тщательно продезинфецирован. В него можно будет вернуться с завтрашнео дня.
Также, проводится эпидемиологическое расследование под строгим указанием окружного санитарного врача, и все, кто контактировал с зараженным работником сдадут тест на COVID-19.
Министерство здравоохранения заявило, что за прошедший день 122 человека заразились коронавирусом. В общей сложности в настоящее время в Израиле насчитывается 3 348 активных случаев COVID-19, в том числе 35 человек в критическом состоянии, и 26 нуждающихся в аппаратах ИВЛ.