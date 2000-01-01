14.06 12:41 MIGnews.com

Иерусалим: в фитнес-клубе заразились 8 тренеров

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Министерство здравоохранения сообщило о том, что восемь тренеров в фитнес-клубе Лазуз в Иерусалиме заразились коронавирусом.Зараженных тренеров выявили в ходе проверок, проведенных 1-8 и 10 июня.Министерство здравоохранения опубликовало даты, в которые зараженные находились в зале.Министерство здравоохранения требует, чтобы все лица, вступившие в контакт с тренерами, ушли на 14-дневный карантин.