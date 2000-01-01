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Нетаниягу: `Цева Адом` в ситуации с коронавирусом | Фото:14.06 12:19   MIGnews.com

Нетаниягу: "Цева Адом" в ситуации с коронавирусом

В воскресенье утром, 14 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу открыл еженедельное заседание правительства, чтобы обсудить продолжающийся всплеск коронавирусной инфекции.

"К сожалению, в настоящее время не наблюдается улучшения в уровне заболеваемости. Число инфекций по-прежнему составляет около 200 в день, что является "Цева Адом", - отметил премьер-министр.

Тем не менее, Нетаниягу не объявил о намерении ужесточить ограничения. Он призвал общественность "подчиняться руководящим принципам и уважать правила Министерства здравоохранения".

Премьер-министр также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его решение ввести санкции против Международного уголовного суда в Гааге и его высших должностных лиц.

"Я благодарю Трампа за санкции, которые он наложил на МУС в Гааге", - заявил он, назвав МУС "предвзятым политическим органом, который ругает Израиль и Соединенные Штаты, игнорируя террористический режим в Иране".


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