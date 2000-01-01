14.06 12:02 MIGnews.com

Иностранный рабочий атаковал женщину в центре Тель-Авива

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Молодая женщина была атакована на прошлой неделе иностранным рабочим в центре Тель-Авива, на улице Арлозоров.Женщина около 10 часов вечера возвращалась домой. Из-за того, что на улице ведутся работы по строительству скоростного трамвая, пешеходные дорожки огорожены высоким проволочным забором.Девушку зажал в этом темном проходе рабочий со стройки. Он начал к ней приставать с грязными предложениями. Девушке удалось вырваться. Она побежала вперед, надеясь, что кто-нибудь ей поможет. Когда она оглянулась она увидела, что преследователь гонится за ней, оголив половой член. Он догнал и схватил ее за талию. Девушка закричала страшным голосом. Нападавший, по всей видимости испугался. Он отпустил ее, снял оранжевый жилет рабочего и исчез в одной из боковых аллей.Девушка подала заявление в полицию. Был составлен список всех рабочих, находившихся на тот момент на строительной площадке. Нападавший до сих пор не найден. Полиция заявила, что приложит все усилия для того, чтобы найти и арестовать злоумышленника.