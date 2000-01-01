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14.06 11:44   MIGnews.com

"Упала в душе": в Рахате скончалась беременная женщина

В пятницу ночью, 12 июня, в городе Рахат скончалась 29-летняя беременная женщина, которую несколько дней назад предположительно избил муж. У них было трое детей в возрасте от 5 до 9 лет.

По сообшению 13 канала, женщину по имени Роан Аль-Катани госпитализировали в пятницу в больницу Беэр-Шевы с серьезными травмами головы. Ее 32-летний муж отрицает избиение. Тем не менее, он был арестован полицией.

Отец погибшей рассказал, что у пары были проблемы в отношениях.

"Она приходила к нам и говорила: "Папа, он не относится ко мне с уважением", - рассказал он. "Я сказал ей, что у нее есть дети, и она должна постараться позаботиться о доме, и что все получится."

По словам газеты Haaretz, муж позвонил матери погибшей в 3:30 утра и сказал, что его жена "упала в душе и у неё идет кровь из головы". По словам отца, мать Роаны ответила: "Ты убил мою дочь".

Напомним, что с начала 2020 года в Израиле были убиты одиннадцать женщин от домашнего насилия.


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